Сьогодні 103 українські воїни повертаються додому з російського полону.

Про довгоочікуваний обмін повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає Інше ТВ.

«Це захисники зі Збройних Сил, Державної прикордонної служби та Національної гвардії. Серед звільнених – воїни, які захищали Україну в Маріуполі, на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Дніпровському та Сумському напрямках.

Дякую всім нашим воїнам, які поповнюють обмінний фонд для України й своєю сміливістю забезпечують можливість повертати українців та українок додому. Вдячний команді, яка щодня працює над звільненням наших людей.

Пам’ятаємо про кожного й кожну, хто досі залишається в неволі. Робимо все можливе, щоб забрати всіх наших людей додому», – мовиться в повідомленні Президента.

За інформацією Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, більшість із тих, кого вдалося повернути сьогодні, мають поранення та тяжкі захворювання. Наймолодший визволений сьогодні Захисник народився у 2000-му році, вік найстаршого – 59 років.

«Усі звільнені пройдуть повний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також усі передбачені державою виплати. Україна забезпечить реінтеграцію героїв до суспільства після тривалої ізоляції», – зазначають в Коордштабі і висловлюють слова вдячності США та ОАЕ за допомогу в організації обміну, а також усім дотичним структурам і організаціям за скоординовані зусилля, спрямовані на визволення українців.

Як повідомляло Інше ТВ, попередній обмін відбувся 26 червня – тоді додому повернулися 160 Захисників.