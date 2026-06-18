Міністр оборони Бельгії Тео Франкен повідомив, що Бельгія ухвалила рішення передати Збройним силам України більше літаків-винищувачів F-16, ніж обіцяла раніше, повідомляє Iнтерфакс.

“Ми посилюємо допомогу Україні. Ми передамо сім F-16 цього року, чотири з них для запчастин, три – готові виконувати місії в небі України, захищати Україну від російської агресії”, – заявив Франкен у спілкуванні з журналістами перед початком міністерської зустрічі НАТО.

Раніше Бельгія обіцяла передати в Україну у 2025-26 роках лише чотири несправні літаки для використання в якості донорів запчастин для інших F-16, і про початок постачання не повідомлялося.

Міністр заявив, що вважає важливим передати, окрім цього, і винищувачі в стані бойової готовності, оскільки ті зарекомендували себе “доброю платформою проти “Шахедів” та крилатих ракет”.

Також Міноборони Бельгії планує суттєво збільшити обсяг постачань, але очільник відомства уникнув конкретики. “Я запропоную уряду передати Україні всі F-16 у найближчі роки – і це залежатиме від отримання нами F-35. Ми маємо свою роль у захисті неба, у ядерній доктрині, і ми маємо цю роль виконувати”, – заявив Франкен.

Зараз у повітряних силах Бельгії перебуває на озброєнні, за різними даними, понад 40 літаків F-16.