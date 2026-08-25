Сьогодні, 25 серпня, ворожий БпЛА поцілив у приміський потяг Миколаїв-Долинська.

Про це повідомили голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський та пресслужба компанії, передає Інше ТВ.

« Була завчасно оголошена підвищена небезпека та евакуація. 70 пасажирів поїзду та залізничники – всі цілі», – зазначив Перцовський.

За інформацією Укрзалізниці, на місці вже працюють екстрені служби та залізничники, які ліквідовують наслідки атаки.

Як повідомляло Інше ТВ, 23 серпня росіяни знову атакували пасажирський поїзд – тепер на Харківщині. Загинула пасажирка, 4 поранених