Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявив, що він та інші європейські лідери планують наступного місяця поїхати до США – лобіювати президента Дональда Трампа, щоб він надав Україні доступ до деяких своїх запасів зенітно-ракетних комплексів Patriot перед зимою.

«Я з нетерпінням чекаю поїздки до Нью-Йорка у вересні», – сказав Бернем в інтерв’ю Bloomberg у Києві в понеділок увечері, маючи на увазі майбутнє засідання Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. Це буде його перша поїздка до США з моменту призначення прем’єр-міністром.

«Я ще не повністю підтвердив деталі, але, ймовірно, я поїду, особливо після сьогоднішньої дискусії», – сказав він. «Від’їжджаючи сьогодні, я цілком чітко розумію, що мені потрібно робити в найближчі кілька тижнів».

Коментарі Бернема прозвучали під час його першого міжнародного візиту з моменту призначення прем’єр-міністром, після того, як він вперше провів зустріч союзників України та провів двосторонню зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Зеленський неодноразово звертався до європейських країн та США з проханням допомогти Україні отримати ракети-перехоплювачі Patriot та поповнити їхні запаси до зими, коли очікується, що Росія знову посилить атаки на енергетичну інфраструктуру. Ракети-перехоплювачі є найпотужнішою зброєю для збиття російських крилатих та балістичних ракет.

Бернем сказав, що він пішов з відчуттям «дійсного оптимізму» щодо того, що нинішні труднощі України з захистом від ударів російських балістичних ракет через низькі запаси ракет-перехоплювачів «можна виправити».

Він сказав, що європейські лідери розглядають можливість проведення ще однієї зустрічі Коаліції охочих на полях засідання Генеральної Асамблеї ООН з метою забезпечення американських ракет-перехоплювачів та запасів з інших країн.

Він наголосив, що хоча Велика Британія не використовує ракети Patriot, необхідні Україні, іншим європейським країнам потрібно активізуватися. «Є інші гравці, які могли б допомогти в цьому питанні, на яких ми маємо вплив», — сказав Бернем. «Це, ймовірно, буде рішення, яке передбачає багато рівнів та багато переговорів».

«Важке рішення»

Трамп відмовився від попередньої обіцянки надати або дозволити Києву будувати перехоплювачі для американських систем протиракетної оборони Patriot. Війна в Ірані також серйозно виснажила світові запаси ракет Patriot, що призвело до затримок у постачанні та змусило союзників неохоче надавати їх Києву.

У липні Трамп заявив журналістам, що він ще не погодився на запит України щодо будівництва ракет Patriot. «Ми говоримо про це, але важко віддавати такі технології», – сказав він тоді.

Бернем, навпаки, агресивно вжив заходів, щоб надати Україні доступ до ретельно охоронюваних британських оборонних технологій.

Прем’єр-міністр Великої Британії надасть Україні доступ до секретної інформації про британські компоненти для ракети далекого радіуса дії під назвою SCALP, що дозволить Києву збирати крилату ракету в Україні.

«Ми цінуємо той факт, що курс Великої Британії залишається незмінним – повна підтримка України та нашої оборони», – сказав Зеленський у дописі на X пізно в понеділок після переговорів з Бернемом.

У суботу Зеленський заявив журналістам, що він хоче отримати 300 ракет Patriot на зиму. Раніше він заявляв, що якби Київ міг купити 5% американських арсеналів ракет Patriot, він би пережив зиму, а якби він міг придбати 10%, то міг би знищити всі російські балістичні ракети.

Україна вже страждає від атак з боку Росії, які призвели до зростання кількості смертей серед її населення.

За даними Місії ООН з моніторингу прав людини в Україні, у липні 2026 року загинуло щонайменше 437 українських мирних жителів, що на 30% більше, ніж роком раніше. У серпні відбулося кілька атак з боку Росії з високою кількістю жертв серед мирного населення: 15 осіб загинули внаслідок ударів балістичних ракет по Києву в четвер і 16 осіб загинули внаслідок атаки дрона на торговий центр у Кривому Розі в п’ятницю.