Український Оскарівський Комітет отримав 5 заявок на участь фільмів у відборі на 99-ту премію «Оскар®» у категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм», повідомили у Комітеті.

Заявки, що надійшли на розгляд Комітету:

«Вічник», реж. Іван Ніколайчук

«Кіллхаус», реж. Любомир Левицький

«Останній Прометей Донбасу», реж. Антон Штука

«Простий Солдат», реж. Артем Рижиков, Хуан Каміло Крус

The Last Message, реж. Андрій Волошин, Олексій Лєбєдєв

Комітет розглядає отримані заявки на відповідність вимогам Американської академії кінематографічних мистецтв і наук та на засіданні визначить фільм, який представлятиме Україну.

Український Оскарівський Комітет здійснює відбір та висуває фільм від України на здобуття премії «Оскар®». До Комітету входять дієвці кінематографа, члени Української Кіноакадемії, обрані до його складу шляхом голосування членів Кіноакадемії.

Цього року Державне агентство України з питань кіно, Національна спілка кінематографістів України, Асоціація продюсерів України, Українська Кіноакадемія та Український інститут підписали меморандум з метою забезпечення процедури відбору та висунення фільму від України на здобуття премії «Оскар®» Американської академії кінематографічних мистецтв і наук.

15 фільмів, що увійдуть до «шортлиста» категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм», буде оголошено 15 грудня 2026 року.

П’ять фільмів-номінантів у категорії стануть відомі 21 січня 2027 року.

Церемонія вручення 99-ї премії «Оскар®» відбудеться 14 березня 2027 року.