На Амурському газохімічному комплексі (АГХК), який ще готується до введення в експлуатацію, сталася пожежа.

За даними російських ЗМІ, загорілася установка з переробки метанолу. Площа пожежі становить близько 2 тисяч квадратних метрів. Попередньо, постраждали двоє людей.

На підприємстві заявили, що працівники зупиняють обладнання, яке перебуває у режимі пусконалагодження. Причини займання поки не повідомляються. В АГХК запевняють, що мешканцям прилеглих територій нічого не загрожує.

На кадрах із місця видно величезний стовп диму над підприємством.

Амурський газохімічний комплекс — спільний проєкт російського «Сибуру» та китайської Sinopec. Його планують зробити одним із найбільших у світі виробників полімерів із потужністю 2,7 млн тонн на рік.