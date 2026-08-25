Нідерланди вдруге поспіль відмовляються від участі у пісенному конкурсі Євробачення. Національний мовник Avrotros офіційно оголосив про бойкот у 2027 році, пише ЛБ.

У заяві йдеться про те, що головна музична подія Європи більше не є нейтральною, поки один з учасників залучений до повномасштабного військового конфлікту. Хоча під цей опис підходить Україна, йдеться про Ізраїль – минулоріч Нідерланди теж не брали участь у Євробаченні через допуск близькосхідної держави.

Мовник не вважає, що зміна правил конкурсу, відповідно до якої переможець не має права приймати конкурс наступного року, якщо веде війну чи перебуває у нестабільній геополітичній ситуації, достатня для забезпечення незалежності та нейтральності пісенних змагань.

Окрім Нідерландів, цьогорічний конкурс у Відні через рішення не відсторонювати Ізраїль ігнорували Іспанія, Ірландія, Словенія та Ісландія.

У 2027 році Євробачення вперше прийматиме Болгарія. Містом-господарем було обрано Бургас, концерти відбудуться 11, 13 та 15 травня.