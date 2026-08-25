Уражено Афіпський НПЗ та установки сепарації газу Астраханського ГПЗ.

Про це пише Генштаб ЗСУ у Фейсбуцi.

У ніч на 25 серпня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили потужності нафтопереробного заводу «Афіпський» у Краснодарському краї рф.

Підтверджується пожежа на території підприємства.

Ступінь завданих збитків уточнюється.

Афіпський НПЗ – одне з великих нафтопереробних підприємств Краснодарського краю. Проєктна потужність становить 6,25 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє, зокрема, дизель, бензинові компоненти та задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії.

Крім того, підтверджено ураження у ніч на 24 серпня 2026 року двох установок сепарації газу У-272 на Астраханському газопереробному заводі в Астраханській області рф.

Астраханський ГПЗ – велике підприємство газопереробної промисловості рф, що входить до системи «Газпрому». Проєктна потужність становить до 12 млрд м³ газу на рік та близько 7,3 млн тонн газового конденсату на рік. Підприємство виробляє товарний природний газ, стабільний газовий конденсат, бензини, дизельне паливо, мазут, скраплені вуглеводневі гази та технічну сірку.

Продукція Астраханського ГПЗ використовується для забезпечення збройних сил рф, а технічна сірка застосовується у виробництві вибухових речовин.

Робота по ключових об’єктах противника триває.

Далі буде!