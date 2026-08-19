Як повідомляло Інше ТВ, сьогодні НАБУ і САП оголосили про операцію «Форест Гамп» – продовження «Мідас»: як ОП, нардепи і керівники «Сенс Банку» “відмили” 150 млн.грн. для застави Галущенка (ВІДЕО).

У матеріалах фігурує заступниця керівника Офісу Президента України.

Вдень з’явився Указ Президента України №734/2026 про звільнення заступниці керівника ОПУ Ірини Мудрої.

«Звільнити МУДРУ Ірину Романівну з посади Заступника Керівника Офісу Президента України», – мовиться в документі без пояснення причин.