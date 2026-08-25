З нагоди Дня Незалежності України 123-тю окрему бригаду безпілотних систем відвідав начальник Регіонального управління Сил територіальної оборони «Південь» полковник Денис Носіков.

Про це повідомляється на фейсбук-сторінці бригади, передає Інше ТВ.

Він відзначив військовослужбовців бригади, які щодня виконують бойові та службові завдання, розвивають безпілотні технології, захищають небо та забезпечують роботу підрозділів.

Як повідомляло Інше ТВ, Вісім миколаївців відзначено державними нагородами до Дня Незалежності України