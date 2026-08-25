У ніч на 25 серпня (з 18:00 24 серпня) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М із Ростовської обл, керованою авіаційною ракетою Х-31П із Брянської обл., а також 150 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків: Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф., ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.



Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.



Як повідомили в Командуванні Повітряних сил ЗСУ, за попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 124 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.



Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.



Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!



Як повідомляло Інше ТВ, За добу на фронті – 209 боїв, найбільше – на Покровському та Костянтинівському напрямках, – Генштаб