Наступна зима не буде легкою для України, оскільки енергетика залишається однією з головних цілей російської агресії, заявив перший віцепрем’єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль під час шостого саміту перших леді та джентльменів, пише Iнтерфакс.

“Чи буде наступна зима легкою – ні. Ворог веде війну на виснаження, і енергетика залишиться його головною ціллю. Бо саме вона тримає на собі все – тепло, воду, світло, логістику, економіку, життя країни”, – сказав Шмигаль.

За його словами, українська енергетика та енергетична система проходять історичний етап, аналогів якому раніше не було. В умовах повномасштабної війни та щоденних балістичних ударів система змінюється, зокрема створюється нова архітектура її роботи.

Шмигаль зазначив, що в Україні розробили укриття для енергетичних об’єктів різних рівнів і потужностей, а енергетики та інженери створили інженерно-технічний захист, який дає змогу захищати енергетичні об’єкти навіть після влучання балістичних ракет.

“Наші енергетики та інженери створили унікальний інженерно-технічний захист, який допомагає захистити енергетичні об’єкти навіть після прильоту балістичних ракет. Пошкодження ремонтуються за тиждень, а не за місяці”, – наголосив він.

Окремо Шмигаль відзначив підтримку міжнародних партнерів, завдяки якій, за його словами, вдається реалізовувати заходи із захисту та відновлення енергетики.

“Майже 6000 тонн енергетичного обладнання цьогоріч відправили з розподільчих хабів у наші регіони, в наші громади”, – повідомив перший віцепрем’єр.

За його словами, йдеться, зокрема, про генератори, трансформатори, когенераційні установки та блочно-модульні котельні.