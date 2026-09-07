У ніч на 7 вересня (з 18:00 6 вересня) противник атакував 92 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, дронами-імітаторами типу “Пародія”, а також S8000 “Бандероль” із напрямків: Орел, Приморсько-Ахтарськ, ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.



Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.



Як повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ, за попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 71 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера, дрон інших типів.



Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації.



Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!

Як повідомляло Інше ТВ, За добу на фронті – 237 боїв, найгарячіше – на Покровському напрямку, – Генштаб