Внаслідок російських атак БпЛА по області рятувальники двічі залучалися до гасіння сухої трави на відкритих територіях.

Ще двічі горіли сухостій, очерет і сміття у Миколаївському районі та м. Миколаєві, повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Інше ТВ.

У с. Дорошівка Вознесенського району під час пожежі господарчої споруди постраждала 46-річна власниця. Попередньо, жінка отримала термічний опік руки. Медики надали їй допомогу на місці, від госпіталізації вона відмовилася.

Також займання господарчої будівлі ліквідували в Арбузинській ТГ, будівлі, що не експлуатується, — у Миколаєві.

Пожежу легкового автомобіля ліквідували у м. Вознесенськ.

Причини виникнення пожеж встановлюються.

Загалом від ДСНС до ліквідації пожеж залучалися 40 вогнеборців та 10 одиниць техніки. В одному випадку також працювала місцева пожежна охорона.

Як повідомляло Інше ТВ, позаминулої доби на Миколаївщині гасили 37 пожеж. Що горіло (ФОТО)