Колишній чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі закликає українця Олександра Усика провести третій поєдинок.

Про це він написав в Instagram, інформує УНН.

За словами британця, його бій з Ентоні Джошуа остаточно скасовано.

«Схоже, Ей Джей знову обісрався. Через 11 років він нарешті знову обісрався. Тепер це може привести мене лише до бою з Олександром Усиком. Олександре, ти знаєш, що він слабкий духом. Він ніколи не наважився б битися з Циганським королем, на відміну від тебе, який мав сміливість зробити це двічі. Двічі. І ти знаєш, наскільки це важко», – зазначив Ф’юрі.

Він нагадав, що у попередньому поєдинку проти Усика рішення суддів було на користь українця.

“Справедливо, вітаю. Але зробімо це знову. Проведімо реванш у листопаді. Тепер м’яч на твоєму боці, Олександре. Ти хочеш битися зі мною цього року, у 2026-му, чи вже ставиш на цьому крапку? Дай мені знати, бо я вже шукаю нового суперника”, – додав британський боксер.

Як повідомляло Інше ТВ, у 2024 році Ф’юрі випав із п’ятірки кращих важкоатлетів світу після програшу Усику