Родина Чандіки Кумарі Шрестхи розпочала ритуал оплакування смерті літньої жінки, коли рятувальники знайшли її живою.

Про це повідомило агентство Reuters у неділю, 6 вересня, передають «Українські Новини».

Жінку знайшли через десять днів після повені. Вона переховувалася всередині зруйнованого будинку в спустошеному селі Бетраваті, де їй вдалося вижити у вузькій повітряній кишені серед води та бруду.

“Чотириповерховий будинок змило повенню, і він залишився посеред пливунів. Обходячи його, ми почули голос “врятуйте мене”, – сказав офіцер поліції Махендра Дарнал.

Під час рятувальної операції в суботу, яка тривала 45 хвилин, Дарнал та його команда знайшли Шрестху в замкнутому просторі та відправили її до військового шпиталю. Водночас родина жінки вважала її загиблою та розпочала період жалоби, сказав офіцер поліції.

A 60 year old woman was found alive in Nepal after spending over 10 days trapped in a home buried by mud.



Despite it being almost 2 weeks since the floods, rescuers aren't giving up.pic.twitter.com/Oei4BlxgmD — Pubity (@pubity) September 5, 2026

Пошуки постраждалих продовжуються. Рятувальники знаходять десятки тіл загиблих. Тисячі людей залишаються зниклими безвісти.

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