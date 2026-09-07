Служба безпеки за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України затримала на Миколаївщині ще одного агента фсб. Ним виявися завербований ворогом місцевий мобілізований, який коригував російські обстріли по південних регіонах нашої держави.

Встановлено, що, перебуваючи у лавах однієї з артилерійських бригад ЗСУ, фігурант наводив ракетно-дронові атаки рашистів на суміжні з’єднання Сил оборони у Миколаївській та Одеській областях.

За матеріалами справи, зловмисник дистанційно координував свої дії із співробітником військової контррозвідки фсб. Для зв’язку з куратором із рф агент використовував анонімний чат у месенджері.

Кіберфахівці СБУ викрили контакти «крота» з російською спецслужбою, задокументували його розвідактивність і затримали за місцем несення служби.

Як з’ясувало розслідування, солдат потрапив у поле зору фсб, коли самовільно залишив військову частину і шукав «легкі заробітки» у Телеграмі.

Після вербування дезертир повернувся на службу, щоб приступити до виконання агентурних завдань – приховано фіксувати локації логістичних складів та зосередження техніки Сил оборони.

Крім цього, рашисти сподівалися отримати від «крота» персональні дані командного складу підрозділів ЗСУ, які беруть участь у боях на південному фронті.

Зібрану інформацію для подальшого «звіту» для фсб агент накопичував у вигляді скріншотів гугл-карт із позначками українських об’єктів.

Під час обшуків у нього вилучено смартфон із доказами його роботи на російську спецслужбу. Також співробітники СБУ провели комплексні заходи для убезпечення особового складу Сил оборони в зоні шпигунської активності рф.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській та Миколаївській областях за процесуального керівництва Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.