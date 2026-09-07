Єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс нагадав російському лідеру Володимиру Путіну, що «першопричиною війни» проти України є те, що він її розпочав.

Про це він написав у соцмережі Х.

-Після обговорення з посланцями США, як встановити мир у війні Путіна проти України Путін знову оголосив, що найважливіше – усунути «першопричини» війни.

«Першопричини» війни – це сам Путін, його рішення окупувати Крим у 2014 році та повномасштабне вторгнення у 2022 році.

Це перший раз, коли я погоджуюся з Путіним: справжні «першопричини» війни слід усунути! – написав Кубілюс.

ІншеТВ нагадує, що Андрюс Кубілюс — відомий литовський та європейський політик, який з 2024 року обіймає посаду першого в історії європейського комісара з питань оборони та космосу. До цього він двічі очолював уряд Литви як прем’єр-міністр (у 1999–2000 та 2008–2012 роках).

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