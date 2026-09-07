17-річний український пілот Олександр Бондарев здобув історичну перемогу в Регіональному європейському чемпіонаті Формули (FREC). У своєму дебютному вікенді в серії гонщик виборов “золото” в італійській Імолі.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на FIA Official.

Українець, який виступає за команду Van Amersfoort Racing, виграв кваліфікацію та розпочав вирішальну гонку з поул-позиції. Бондарев упевнено провів усі 15 кіл дистанції та стримав шалений тиск лідера загального заліку чемпіонату, італійця Емануеле Олів’єрі.

На фініші українець випередив Олів’єрі лише на 0,443 секунди, а підсумкову трійку призерів замкнув нідерландець Рено Франкот. Цей тріумф став не лише першим для Бондарева на цьому рівні, а й приніс його команді Van Amersfoort Racing першу перемогу в поточному сезоні.

Результати гонки в Імолі (Топ-3):

Олександр Бондарев (Україна);

Емануеле Олів’єрі (Італія);

Рено Франкот (Нідерланди).

Етап в Імолі став для 17-річного українця першим у FREC, який вважається наступним щаблем після Формули-4. Дебют виявився тріумфальним: у перших двох гонках вікенду Бондарев посів 10-те та 2-ге місця, а у третій здобув вищу нагороду. Завдяки такому виступу українець одразу піднявся на 14-ту сходинку в загальному заліку чемпіонату, маючи в активі 37 очок.

Олександр Бондарев став першим в історії українським гонщиком, якому вдалося піднятися на найвищу сходинку п’єдесталу в системі змагань автогонок Формули.

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