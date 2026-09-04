У Непалі врятували з тунелю гідроелектростанції на річці Трішулі двох робітників. Вони опинилися в пастці після того, як дев’ять днів тому тунель затопило водою.

Повінь накрила прикордонні райони Непалу і Тибету 26 серпня.Потужний потік води, бруду й каміння змивав будинки, дороги та мости, зносив автомобілі за лічені хвилини.

Влада припускає, що в цьому ж тунелі можуть перебувати ще 39 людей, пише ВВС.

Двоє врятованих робітників перебували в тунелі гідроелектростанції, однієї з багатьох на річці Трішулі.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, почувши голоси зсередини тунелю, рятувальники вигукнули: “Не панікуйте, ми прийшли вас врятувати”. Потім пролунала ледь чутна відповідь зсередини: “Добре”.

Перший врятований, Санджая Шах, був сильно виснажений, він не міг говорити.

Другий, Кабір Махараджан, “усміхнувся і подякував рятувальникам”, коли його дістали з тунелю, повідомила місцева влада.

Однак, пізніше канцелярія прем’єра Непалу повідомила, що Махарджан перебуває у критичному стані та проходить лікування у військовому госпіталі в Катманду. Іншого врятованого також евакуювали до лікарні.

Санджай Сах є бригадиром механічного цеху, а Кабір Махарджан — інспектором того ж цеху, цитує Reuters повідомлення апарату міністра енергетики Біраджа Бгакти Шрестхи.

Підпис до фото,Один з робітників був у критичному стані

Шах і Махарджан мали травмовані руки і ноги. Вони намагались проповзти тунелем, повідомили рятувальники. Попри те, що під час рятувальної операції до тунелю ззовні під тиском подавали кисень, щоб заблоковані там робітники могли дихати, обидва врятовані чоловіки мали симптоми кисневого голодування.

Суреш Чаудхарі, колега Шаха, сказав ВВС, що був щасливий почути новину про порятунок: “Я такий радий, я чекав на цю новину. Це вселяє надію, що інших теж вдасться врятувати живими”.

Серед більш ніж 5 тисяч людей, які досі вважаються зниклими безвісти, є кілька сотень робітників. Вони працювали в розгалуженій мережі тунелів гідроелектростанцій, розташованих на річці Трішулі.

Наразі рятувальні операції проводять у шести тунелях, де, як вважається, заблоковані понад 150 людей.

Двоє людей, врятованих у п’ятницю, перебували в тунелі ГЕС “Трішулі 3А” нижче за течією річки.

Представники влади повідомили Непальській службі ВВС, що, за їхніми оцінками, у тунелі цієї ГЕС можуть перебувати ще 39 людей, але скільки з них живі, поки невідомо.

Раніше групі рятувальників вдалося проникнути в один із тунелів, однак під землею вони нікого не знайшли.

Рятувальною операцією, яка триває вже дев’ять днів, керує міжнародна група військовослужбовців Китаю та Непалу. У ній також беруть участь рятувальники з Індії, Кореї та Австралії.

За останніми даними, внаслідок повені у Непалі та Тибеті загинула 1301 людина.

Зниклих безвісти — 5339. Серед них 56 зниклих безвісти українців. Зв’язку з ними немає вже 9 днів.

Наразі українці відсутні у списках загиблих чи постраждалих, повідомляє пресцентр Міністерства закордонних справ України у середу, 2 вересня.

Які причини повені

За попередніми висновками науковців, першопричиною сходження гігантського селевого потоку міг стати обвал частини льодовика зі схилу гори Лангтанг-Лірунг на непальському боці в річку Лхенде під нею.

Потім річка прорвала цю природну дамбу та вийшла з берегів, унаслідок чого вниз за течією хлинули маси води, бруду й каміння.

Підпис до фото,Як утворилася повінь

Обвал льодовика в безлюдній місцевості був таким потужним, що спочатку сейсмологи в різних куточках світу вирішили, що стався землетрус магнітудою 4,4. Пізніше, проаналізувавши всі дані, вони зрозуміли, що це не так – ударні хвилі спричинив зсув.

За словами кореспондента BBC, достовірно встановити причини того, що сталося, можна буде лише після появи чітких супутникових знімків. Нинішні фотографії не дають повної картини, оскільки їх зробили в умовах хмарності.