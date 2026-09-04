На вихідних переважатиме тепла, подекуди спекотна погода. В окремих регіонах пройдуть дощі, можливі грози та поривчастий вітер.

Про це повідомив синоптик Ігор Кибальчич.

Погодні умови у наступні дві доби будуть характеризуватись підвищеною мінливістю. У суботу очікується переважання антициклонального характеру погоди, тому у більшості областей буде сонячно і тепло. У неділю на територію нашої країни пошириться вплив циклону та його атмосферних фронтів із північного заходу Європи. У зв’язку з цим, в низці регіонів пройдуть дощі різної інтенсивності та посилиться вітер західного напрямку.

Субота, 5 вересня.

У західних регіонах країни очікується погода без істотних опадів. Лише у районі Полісся місцями пройдуть короткочасні дощі, можлива гроза. Вночі та вранці місцями туман. Вітер вночі змінного напрямку, вдень західний, 5 – 10 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +10…+15 °С, вдень +22…+27 °С.

У північній частині країни очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер вночі змінного напрямку, вдень західний, 5 – 10 м/с. Температура повітря в нічний час очікується +9…+14 °С, вдень +23…+28 °С.

У центральних областях прогнозується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 м/с. Температура повітря в нічний час коливатиметься в діапазоні +12…+17 °С, вдень +25…+30 °С.

У південних регіонах України, а також у Криму прогнозується переважно сонячна погода, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +13…+18 °С, вдень +27…+32 °С.

У східній частині країни очікується малохмарна погода, без опадів. Вітер вночі змінного напрямку, вдень північно-західний, 5 – 10 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +11…+16 °С, вдень +23…+28 °С.

Неділя, 6 вересня.

У західній частині України під впливом атмосферного фронту місцями пройдуть дощі, не виключені також слабкі грози. Вітер західного напрямку, 7 – 12 м/с, вдень місцями можливі пориви, 15 – 20 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +13…+18 °С, вдень +19…+24 °С.

У північних областях пройдуть невеликі, місцями помірні дощі, вдень можлива гроза. Вітер західний, 9 – 14 м/с, пориви, 15 – 20 м/с. Температура повітря в нічний час очікується в межах +13…+18 °С, вдень +21…+26 °С.

У центральних регіонах країни вночі без опадів, вдень місцями пройдуть короткочасні дощі, можлива гроза. Вітер західний, 7 – 12 м/с, вдень місцями пориви, 15 – 20 м/с. Температура повітря в нічний час коливатиметься в діапазоні +15…+20 °С, вдень +26…+32 °С.

У південній половині країни та на Кримському півострові переважатиме спекотна та суха погода, лише ввечері на Одещині та Миколаївщині пройдуть дощі, можлива гроза. Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +16…+21 °С, вдень +29…+34 °С.

У східних областях вночі та вдень опадів не передбачається, ввечері місцями пройде короткочасний дощ, можлива гроза. Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с, вдень місцями можливі пориви, 15 – 20 м/с. Температура повітря в нічний час очікується +15…+20 °С, вдень +27…+32 °С.