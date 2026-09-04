Як повідомлялося, сьогодні російський дрон влучив у будівлю СБУ в Києві (ВІДЕО)

За даними ZN.UA, інформацію про те, що сьогодні РФ готує удар по будівлі Служби безпеки України, у СБУ отримали від партнерів ще вчора ввечері.

Тому, згідно з наказом в.о. керівника СБУ Олександра Поклада будівля на вулиці Володимирській, 33, була максимально звільнена від людей. І на момент прильоту там перебувала виключно необхідна кількість персоналу та люди, від яких виконання службових обов’язків вимагали, знаходження в будинку. Після оголошення тривоги майже всі співробітники спустилися в укриття. Російський реактивний дрон попав у крило та поверх, де розташований робочий комплекс Поклада, але не в його кабінет.

Унаслідок удару є поранені серед людей, які перебували, як в приміщенні СБУ, так і в сусідніх держустановах. Як мінімум шестеро людей, а за словами мера Києва Віталія Кличка — сім, були госпіталізовані. Найбільше поранень завдано уламками скла.

Джерела в СБУ повідомляють, що сьогодні може бути повторна спроба удару по комплексу будівель Служби безпеки України.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що російський дрон влучив безпосередньо в кабінет Олександра Поклада. За словами Зеленського, на момент удару Поклад у кабінеті не перебував. Президент доручив керівнику СБУ підготувати відповідь на удар та дав завдання Покладу “адекватно, відчутно і за можливості дзеркально відповісти росіянам на цей удар”.