Сьогодні росіяни вдарили по СБУ на Володимирській у Києві. Ось відео удару.

Президент Зеленський вже прокоментував цей удар.

-Говорив з керівником СБУ Олександром Покладом. На жаль, було влучання російського дрона в центральну будівлю СБУ на Володимирській у Києві навпроти Софійського собору. Всі екстрені служби на місці. Усім, хто постраждав, буде надано необхідну допомогу. Дрон був направлений прямо у кабінет керівника СБУ в цій будівлі. Дав завдання Покладу адекватно, відчутно і за можливості дзеркально відповісти росіянам на цей удар, коли все буде підготовлене. Наші військові підтримають цю відповідь, – пообіцяв Зеленський.

Прильот по будівлі СБУ: 5 постраждалих

Внаслідок прильоту по будівлі Служби безпеки України вже зафіксовано п’ять постраждалих. Подробиці інциденту уточнюються.