Коли на початку цього року завершився раунд мирних переговорів, українські переговірники отримали несподівану пропозицію від росіян.

Росіяни запропонували українцям полетіти до Москви та продовжити переговори. Перевага – потенційна зустріч з президентом Володимиром В. Путіним. Недолік – можливий арешт або ще гірше.

Кирила Буданова, керівника української делегації на переговорах у Женеві минулого лютого, ця пропозиція поставила перед складним вибором, пише The New York Times.

Росія розшукує його за звинуваченням у тероризмі, висунутим, коли він був керівником військової розвідки України. Але він, більше ніж інші українські лідери, відкрито говорив про необхідність зробити все необхідне, яким би несподіваним це не було, для досягнення миру шляхом переговорів.

«Я готовий до будь-якого кроку, який покладе край війні», якщо умови будуть прийнятними для України, сказав Буданов, посадовець №2 в українському уряді, в інтерв’ю минулими вихідними в столиці Україні Києві.

Зрештою, запропонована поїздка до Москви, яку описав Буданов і про яку раніше не повідомлялося, так і не відбулася, і переговори незабаром зайшли в глухий кут.

Але цей епізод показав численні грані людини, яка, за словами аналітиків, прагне закріпити спадщину солдата, який запекло боровся з росіянами, але згодом взяв на себе ініціативу у припиненні кровопролиття.

Росія та Україна зараз перебувають у циклі ескалації війни, частково для того, щоб спробувати отримати перевагу в остаточних переговорах щодо врегулювання.

Однак, навіть коли обидві сторони бомбардують одна одну безпілотниками та ракетами, Буданов сказав у приблизно годинному інтерв’ю, що переговори за посередництва адміністрації Трампа очікуються до кінця вересня, за кілька днів після парламентських виборів у Росії та за кілька тижнів до проміжних виборів у США.

За його словами, процес, як очікується, відновиться з візитом до Києва Стіва Віткоффа, мирного посланця адміністрації, та Джареда Кушнера, зятя президента Трампа. Хоча Віткофф та пан Кушнер кілька разів їздили до Москви, вони не були в Києві, незважаючи на численні офіційні запрошення.

Американські представники Джаред Кушнер та Стів Віткофф з президентом Росії Володимиром В. Путіним у Кремлі в січні, на фото з російських державних ЗМІ. Фото: Олександр Казаков/Sputnik

40-річний Буданов служить керівником апарату президента Володимира Зеленського та має звання генерал-лейтенанта української армії. Хоча він виступає за переговори, йому мало що залишилося довести як солдату, який воював з росіянами.

Під час тривалої війни на сході України, яка розпочалася у 2014 році, Буданов керував командними рейдами в тилу ворога, зокрема в одному з них загинув син російського генерала.

Він служив у підрозділі, навченому ЦРУ, в українській розвідці, керівник якої був вбитий під час вибуху автомобіля в Києві. У 2016 році куля з кулемета розтрощила лікоть Буданова. Протягом місяців його лікували в Національному військово-медичному центрі імені Волтера Ріда в Меріленді, де йому відновлювали руку. Після повномасштабного російського вторгнення у 2022 році він допоміг організувати деякі з найзухваліших контратак України.

Буданов досі носить коротку стрижку у військовому стилі та відомий пронизливим поглядом темних очей. В офісі, прикрашеному християнською іконою, намальованою на керамічній пластині бронежилета, він трохи приховав мистецтво переговорів зі смертельними ворогами.

Не витрачайте час на спроби довести свою правоту, сказав він.

«Звичайно, ми не можемо довіряти одні одним, бо ми воюємо», – сказав Буданов. «Це логічно та зрозуміло. Водночас обидві сторони розуміють, що їм потрібно шукати рішення. Війна не може бути вічною».

Уряд України розділився щодо мирних переговорів. У своєму аналізі Центр Карнегі Росія Євразія описав Буданова як лідера фракції, яка виступає за врегулювання, а не за ризик більших втрат. Інші українські лідери виступають проти будь-яких значних поступок, кажучи, що це деморалізує армію та суспільство.

Українська громадськість, зі свого боку, скептично ставилася до переговорів під керівництвом Америки. До заморожування переговорів багато хто вважав, що адміністрація Трампа наполягає на капітуляції України, щоб сприяти прагненню Трампа отримати Нобелівську премію миру. Вони також вважали, що Путін не має наміру припиняти війну, незалежно від того, що було б досягнуто.

Дим піднімається з місця російського нападу в Києві в четвер. Фото…Анатолій Степанов/Reuters

Тим не менш, Буданов сказав, що вірить у ефективність відкритих розмов навіть під час боїв. «Я офіцер військової розвідки», – сказав він. «Усе своє життя я присвячений діалогам і комунікаціям. Для мене це не складно».

Росія та Україна розмовляють з першого дня вторгнення 2022 року, коли помічник Путіна безуспішно намагався у двох телефонних дзвінках домовитися про швидку капітуляцію.

Обидві сторони втратили шанси. Приблизно через місяць після початку війни Росія відмовилася від більш збалансованої угоди, але потім зазнала низки невдач на полі бою. Москва втратила близько 10 відсотків території України, які вона могла б зберегти, якби прийняла угоду, хоча точний запропонований територіальний поділ так і не був оприлюднений.

Рік потому Україна, яка тоді була на підйомі та сповнена впевненості, втратила можливе вікно для переговорів. Київ згодом втратив близько 1,5 відсотка своєї території через наступ Росії.

Новий етап переговорів розпочався невдовзі після того, як Трамп обійняв посаду в січні 2025 року. Але через кілька днів після зустрічі в Женеві в лютому Сполучені Штати та Ізраїль напали на Іран, розпочавши війну, яка з того часу поглинає адміністрацію Трампа.

За лаштунками переговори на нижчому рівні тривали, сказав Буданов.

Він сказав, що часто розмовляв з адміралом Ігорем О. Костюковим, головою російського управління військової розвідки ГРУ. Вони вперше домовилися у 2022 році за посередництва Туреччини про відкриття Чорноморських судноплавних каналів для зерна, ключового експортного товару для обох воюючих країн.

«За ці роки нам вдалося багато чого досягти, зокрема з питань військовополонених», – сказав Буданов.



Вітають повернення українських військовополонених. Буданов брав участь у переговорах щодо обміну полоненими. Фото: Брендан Гоффман для The New York Time.

Він підтримував цей діалог навіть тоді, коли завдав великих втрат адміралу Костюкову. Буданов зберігає у своїй приймальні фотографію українських спецоперів, які штурмують редут ГРУ на цементному заводі в місті Вовчанськ у 2024 році. У результаті цієї дії загинуло багато солдатів адмірала.

Буданов сказав, що він також регулярно спілкувався з Євгеном Пригожиним, кровожерливим засновником російської найманої компанії Вагнер. Ці розмови, за словами Буданова, тривали незадовго до того, як Вагнер влаштував заколот проти Кремля у 2023 році. Пригожин загинув через кілька тижнів, коли його приватний літак вибухнув у повітрі.

За його словами, однією з головних причин, чому Буданов обійняв посаду керівника апарату в січні цього року, була можливість очолити переговори.

На той час Віткофф та російські й українські переговірники скоротили 20-пунктовий мирний план до двох ключових невирішених пунктів: управління окупованою Росією атомною електростанцією та контроль над територією, яку Україна досі утримує у східному регіоні Донбасу. Йшлося про чотири частково зруйновані міста середнього розміру та смугу сільськогосподарських угідь.

На переговорах в Абу-Дабі Буданов намагався задати новий тон, сказав він.

Він сказав, що сказав російській делегації, що вона повинна поставити перед собою мету, таку як розробка компромісів для післявоєнного управління Донбасом, і працювати над її досягненням.



Артилерійський підрозділ веде вогонь по російських позиціях поблизу Покровська, Україна, на Донбасі минулого року. Фото: Тайлер Хікс/The New York Times

За його словами, до лютого потенційні ідеї включали передачу території приватним військовим підрядникам, дозвіл Раді миру Трампа керувати нею або формування спільних цивільних адміністрацій України та Росії.

Буданов сказав, що він порадив Зеленському не погоджуватися на будь-який компроміс щодо Донбасу, який дозволив би Росії претендувати на контроль, вивішуючи свій прапор. Відмова від території дала б Москві приз, який її військові виявилися нездатними взяти.

Хоча переговори можуть відновитися цього місяця, сказав Буданов, умови для припинення вогню навряд чи з’являться до весни. Очікується, що Росія спробує зламати Україну в черговій стратегічній зимовій бомбардувальній кампанії, четвертій у війні.

«Переговори рано чи пізно до чогось призведуть», – сказав він. «Ви не можете воювати все своє життя».