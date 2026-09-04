Інформація про злочин на проспекті Корабелів надійшла до операторів спецлінії 102 від потерпілої вдень 3 вересня. Зі слів 38-річної заявниці, коли вона разом зі своїм знайомим перебувала в автомобілі, чоловік вдарив її по обличчю та відібрав мобільний телефон, після чого вигнав та втік на вказаному авто.

Про це пише Поліція Миколаївської області.

На місце події прибули наряд патрульної поліції, слідчо-оперативна група та оперативники відділення поліції № 3 Миколаївського районного управління поліції.

Потерпіла надала правоохоронцям прикмети нападника, за якими поліцейські менш ніж за годину розшукали його на одній із вулиць міста.

Зловмисником виявився 36-річний миколаївець, який раніше вже притягався до відповідальності за вчинення аналогічних злочинів.

Поліцейські затримали чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Правоохоронці з’ясували, що викрадений мобільний телефон він уже встиг продати.

За процесуального керівництва окружної прокуратури міста Миколаєва поліцейські повідомили затриманому про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України — грабіж, вчинений в умовах воєнного стану, поєднаний з насильством, яке не є небезпечним для здоровʼя потерпілого. Підозрюваному загрожує до десяти років позбавлення волі. Наразі правоохоронці перевіряють причетність фігуранта до скоєння інших злочинів.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Досудове розслідування триває.