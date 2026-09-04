Військовослужбовцеві ГУР МО Сергію Іванову, якому повідомили про підозру після стрілянини між ГУР та СБУ в Києві, обрали запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Його звільняють з-під варти.

Про це повідомила кореспондентка hromadske із зали суду.

Поручителем став командир Іванова, виконувач обов’язків командира однієї з військових частин у складі ГУР. Тепер фігурант повинен повідомляти про зміну місцеперебування, прибувати до суду за першою вимогою.

Адвокат Тарас Боровський вважає особисту поруку «абсолютно нормальним запобіжним заходом» щодо офіцера ГУР. Він також наголосив, що підзахисний не збирається переховуватися від слідства. Військовослужбовець, за словами адвоката, почав службу ще до початку вторгнення, «багато зробив для країни» та має державні нагороди.

Військовослужбовцю ГУР МО Сергію Іванову, якому повідомили про підозру після стрілянини між ГУР і СБУ в Києві, обрали запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Його звільняють з-під варти.



Про це повідомила кореспондентка hromadske із зали суду.



Детальніше:… pic.twitter.com/PoTCOUXHbB — hromadske (@HromadskeUA) September 4, 2026

Адвокат Сергія Тарас Боровський раніше писав, що прокурор просив для військового ГУР запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави розміром 1 мільйон гривень.

Він також писав, що, за версією СБУ, Іванов «напав першим» під час конфлікту в Києві. Після оголошення запобіжного заходу Боровський заявив, що Сергій Іванов «останні дні провів у СІЗО СБУ».

«Це абсолютно нормальний запобіжний захід щодо офіцера ГУР, який багато зробив для України, має державні нагороди, не збирається переховуватися від слідства й суду. Тому утримувати його у СІЗО немає жодної необхідності», — сказав Боровський.

Під час обрання запобіжного заходу прокурори попросили про засідання в закритому форматі через відомості, які «відповідно до законів про розвідку не підлягають розголошенню». Адвокати наполягали на відкритому, адже справа має «суспільний резонанс».

«Загальні фрази від прокурора пролунали з приводу того, що відомості, які тут будуть оголошені, є предметом розгляду іншого кримінального провадження. Не зрозуміло, у який саме спосіб це може нашкодити іншому кримінальному провадженню. Я вважаю, що це провадження, ця справа і ця подія викликають значний суспільний інтерес, суспільний резонанс», — прокоментував Боровський.

Після оголошення засідання закритим під будівлею суду зібралися кілька десятків людей, частина з них у військовому одязі й із закритими обличчями.