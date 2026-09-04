Віцепрезидент США Джей Ді Венс зробив заяву про ймовірний кінець світу. Найближчий союзник Трампа прокоментував свої релігійні погляди під час інтерв’ю для подкасту євангельського християнина Брайса Кроуфорда.

Про це пише «Главком» із посиланням на Telegraph.

Джей Ді Венс зауважив, що не здивується тому, якщо Антихрист уже ходить серед людей. «Чи думаю я, що ми живемо в останні часи? Не знаю. Думаю, для мене у духовному плані, мабуть, буде недобре надто сильно на цьому зосереджуватися. Є речі у світі, через які я не здивуюся, якщо Антихрист уже ходить серед нас», – сказав він.

До того ж Венс не відкидає варіанту, що нині людство живе в час напередодні кінця світу. Водночас віцепрезидент намагається не думати про подібні сценарії, намагаючись займатися Божою справою. «Я схильний думати, що, хоча я й не здивуюся, якщо ми живемо в останні часи, я намагаюся зосередитися на тому, щоб просто зараз робити якомога більше Божої роботи, і якщо це призведе до останніх часів», – сказав він.

Зазначається, що слова Джей Ді Венса про «останні часи» означають прихід Антихриста, який виступить проти Бога та переслідуватиме віруючих, до того як повернеться Ісус.

У розмові про антихриста Венс висловився про штучний інтелект. Він розповів про дружину свого друга, яка звернулася до ШІ за порадою та зрештою зрозуміла, що він погоджувався з усім, що вона писала.

Тож, на думку віцепрезидента США, ШІ є проявом сатани. «Там немає справжнього зворотного зв’язку від людини. Це ніби замикає ту соціальну частину нашого мозку, яка відповідає на бажання та потреби інших людей. Я думаю, що це свого роду сатанинська річ. Коли ви повністю відділяєте людину від соціального елементу, заради якого Бог нас створив, я думаю, це дуже погано», – заявив Венс.

Нагадаємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс опинився в центрі уваги через вірусне відео з другою леді США Ушею Венс. Джей Ді Венс став гостем подкасту Уші Венс «Час розповідей з другою леді». Фрагмент відео, який розлетівся мережею, починається зі звичного привітання другої леді, де вона представила свого чоловіка глядачам. Цей момент став темою обговорень у мережі через дивну поведінку Венса.