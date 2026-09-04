Печерський суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді особистої поруки службовцеві СБУ Назару Верхолі, який фігурує у справі про стрілянину між ГУР та СБУ в Києві.

Про це повідомила кореспондентка hromadske із зали суду.

Назара Верхолу звільнили з-під варти під особисту поруку керівника департаменту контррозвідки СБУ.

Його підозрюють у перевищенні службових повноважень (ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України).

Під час обрання запобіжного заходу прокурор попросив про засідання в закритому форматі. Це також підтримав і адвокат, тож суддя ухвалив закрити засідання.

Прокурор просив для службовця СБУ запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави розміром 1 мільйон гривень. Сторона захисту наполягала на більш м’якому запобіжному заході.

Адвокат Петро Рябенко заявив у коментарі журналістам, що його підзахисний «діяв у межах та в спосіб передбачений законом».