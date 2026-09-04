Печерський суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді особистої поруки службовцеві СБУ Назару Верхолі, який фігурує у справі про стрілянину між ГУР та СБУ в Києві.
Про це повідомила кореспондентка hromadske із зали суду.
Назара Верхолу звільнили з-під варти під особисту поруку керівника департаменту контррозвідки СБУ.
Його підозрюють у перевищенні службових повноважень (ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України).
Під час обрання запобіжного заходу прокурор попросив про засідання в закритому форматі. Це також підтримав і адвокат, тож суддя ухвалив закрити засідання.
Прокурор просив для службовця СБУ запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави розміром 1 мільйон гривень. Сторона захисту наполягала на більш м’якому запобіжному заході.
Адвокат Петро Рябенко заявив у коментарі журналістам, що його підзахисний «діяв у межах та в спосіб передбачений законом».
Нагадаємо, що після перестрілки між СБУ та ГУР повідомили про підозру також військовослужбовцю ГУР МО Сергію Іванову. Йому інкримінують посягання на життя працівника правоохоронного органу (ст. 348 Кримінального кодексу України). Іванову обрали запобіжний захід у вигляді особистої поруки.