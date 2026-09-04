Данія та ПРООН відкрили інтерактивну інсталяцію про результати співпраці в Миколаєві.

Інсталяція «Разом задля відновлення Миколаївщини» поєднує конкретні результати й особисті історії, демонструючи внесок партнерства Данії та ПРООН у відновлення регіону.

Інсталяція демонструє конкретні результати багаторічного партнерства Данії та ПРООН, спрямованого на посилення стійкості Миколаївщини через комплексний підхід до регіонального відновлення, що дає громадам змогу самостійно визначати напрям свого розвитку. Вона показує, як ця співпраця втілюється у практичні зміни в повсякденному житті — від доступніших адміністративних, соціальних і медичних послуг до нових економічних можливостей, посилення безпеки, підтримки ветеранів і ветеранок, залучення молоді та ширшої участі жителів і жительок у розвитку громад.

Створений як імерсивний простір, куб поєднує ключові результати з історіями людей і громад, які стоять за ними. Усередині відвідувачі та відвідувачки можуть дослідити інтерактивну мапу Миколаївщини з локаціями й ініціативами, підтриманими в межах співпраці Данії та ПРООН, переглянути відео та ознайомитися з історіями, які показують, як зусилля з відновлення змінюють життя людей.

Перший заступник міського голови Миколаєва Віталій Луков відзначив важливість того, щоб робити результати відновлення видимими та доступними для жителів і жительок міста: «Люди не завжди знають про численні партнерства та зусилля, що стоять за цими змінами. Інсталяція в самому серці міста дає жителям і жителькам можливість самостійно дослідити цю історію — побачити, чого вже вдалося досягти, як підтримка впливає на їхнє життя і, що найважливіше, як ці зусилля пов’язані з майбутнім нашого міста».

Керівник офісу Посольства Данії в Миколаєві Якоб Торрільд Хансен наголосив на відданості Данії підтримці Миколаєва й області: «Партнерство Данії з Миколаївщиною ґрунтується на простому принципі: відновлення має відповідати пріоритетам і реаліям людей, які тут живуть. Це вимагає послідовної залученості та довгострокової роботи пліч-о-пліч із партнерами. Ця інсталяція показує лише частину того, що стало можливим завдяки такій співпраці, але за кожною цифрою стоїть конкретний результат — відновлена послуга, створена нова можливість або громада, яка стала спроможнішою самостійно визначати власне майбутнє».

Постійний представник ПРООН в Україні Ауке Лотсма підкреслив необхідність перетворення міжнародної підтримки на сталі рішення, які належать самим громадам: «Те, що ми бачимо на Миколаївщині, демонструє: ефективне відновлення починається на місцевому рівні. Наше партнерство з Данією дає нам змогу працювати разом із громадами не лише для задоволення нагальних потреб, а й для зміцнення систем, розвитку навичок і місцевих спроможностей, які слугуватимуть людям упродовж багатьох років. Саме так ми можемо забезпечити, щоб сьогоднішні зусилля перетворювалися на відчутне покращення якості життя та посилення стійкості громад».

Інсталяція працюватиме на Соборній площі в Миколаєві з 4 до 25 вересня. Відвідати її можна щодня з 8:00 до 21:00.

Для довідки

Данія та ПРООН спільно підтримують відновлення та посилення стійкості Миколаївщини за широким спектром напрямів, серед яких доступні адміністративні та соціальні послуги, охорона здоров’я, економічне відновлення та розвиток професійних навичок, безпека громад, підтримка ветеранів і ветеранок, залучення молоді й учасницьке місцеве врядування.

Завдяки цій співпраці понад 400 000 людей отримали кращий доступ до адміністративних послуг, 2 000 медичних працівників і працівниць пройшли спеціалізоване навчання, вдалося оновити 10 закладів професійно-технічної освіти, громади заснували п’ять офісів відновлення та розвитку й три простори соціальної адаптації, отримали 19 автівок для надання мобільних послуг, створили 15 поліцейських станцій і п’ять дружніх до дітей «зелених кімнат», а ще 10 громад отримали підтримку в розробленні програм для ветеранів і ветеранок.