З Польщі депортували 32-річного громадянина України, підозрюваного у жорстокому нападі на свого співвітчизника та погрозах йому смертю. Про це повідомляє Кореспондент.

Чоловік раніше вже мав вирок районного суду в Сухій Бескидській Малопольського воєводства за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння та без прав. За день до передачі його прикордонній службі українця затримали за підозрою у скоєнні нових злочинів.

В одному з населених пунктів Суського повіту він серйозно поранив ножем іншого громадянина України. Чоловік також надсилав йому через SMS-повідомлення погрози позбавлення життя та здоров’я.

25 серпня поліцейські передали чоловіка співробітникам прикордонної служби в Закопане разом із клопотанням про його видворення. Його доправили до прикордонного переходу в Медиці, де передали українській стороні.

На українця було накладено п’ятирічну заборону на в’їзд до Польщі та інших країн Шенгенської зони.

Також було встановлено, що чоловік не мав дійсного документа, який давав би йому право на легальне перебування в Польщі. Крім того, його дані фігурували у списку іноземців, перебування яких на території Польщі є небажаним.