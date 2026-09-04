Двоє людей постраждали внаслідок ворожих атак на Миколаївщину сьогодні вдень.

Про це повідомили у Миколаївській ОВА.

Ворог атакував Миколаїв, попередньо, БпЛА типу «Shahed-238». Пошкоджено торговельний центр. Постраждав 72-річний чоловік. Його стан середньої тяжкості, чоловіка госпіталізовано. Інформація уточнюється.

Також ворог атакував Куцурубську громаду, попередньо, БпЛА типу «Ланцет». У с. Дмитрівка пошкоджено дах приватного будинку. Постраждав 57-річний чоловік, його також госпіталізовано.

Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу.

Як повідомляв Николаевский Ванек, под атакою у Миколаєві були Епіцентр та залізнична інфраструктура. У той же час в миколаївських пабліках поширюють таке відео.