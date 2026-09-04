У швейцарському Цюриху відбулася 36-та церемонія вручення Шнобелівської премії – щорічної сатиричної нагороди для наукових досліджень, які спершу викликають усмішку, а потім змушують замислитися. Серед відзначених робіт – дослідження про крадіжку дитячих цукерок, соплі з носа, бризки з пісуарів і використання комарів у 3D-друці.

Як пише CNN, премія покликана привертати увагу до незвичайних напрямів наукової роботи. Одне з досліджень, відзначених цього року, стосувалося поведінки отруйних змій: науковці обережно наступали на різні частини тіла тварин, щоб з’ясувати, що саме провокує їх на укус людини, передає Уніан.

Економічну премію отримала робота, автори якої знайшли докази того, що представники вищих соціальних класів частіше крадуть цукерки з дитячих запасів та вдаються до інших неетичних вчинків.

Хімічну нагороду присудили за дослідження молока тарганів. Як з’ясували науковці, воно містить утричі більше енергії, ніж коров’яче молоко.

У медичній категорії відзначили дослідження під назвою “Як продути носа – аеродинамічне дослідження сякання”.

Нагороду з біомеханіки отримали автори роботи про еволюційну історію поцілунків. Співавторка цього дослідження Матильда Бріндл, еволюційна біологиня Оксфордського університету, пояснила CNN, чому подібні фундаментальні дослідження мають значення:

“Цікавість заради самої цікавості є фундаментальною для того, як наука рухається вперед”.

За словами дослідниці, прикладна наука надзвичайно важлива, однак було б великою втратою перестати спостерігати за навколишнім світом і запитувати “чому?”

Премію з фізики отримали автори дослідження, присвяченого конструкції пісуарів, які не створюють бризок. Ще більш незвичайною стала технологічна нагорода: її присудили за роботу, у якій хоботок комара використали як сопло для 3D-друку. Процес дослідники назвали “некродруком”.

Шнобелівська премія 2025

Як писав УНІАН, Шнобелівська премія минулого року відзначила низку кумедних і дивних досліджень, які навряд чи мають практичну користь, але викликають інтерес і усмішку.

Серед переможців – експерименти з коровами, пофарбованими “під зебру”, щоб відлякувати мух, перевірка смакових уподобань ящірок щодо піци та дослідження впливу алкоголю на здатність людей говорити іноземними мовами.