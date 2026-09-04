Поліцейські, які розслідують крадіжку двох причепів великовантажних автомобілів, що містили понад 800 бочок пива Guinness, зі складу в Ранкорні, просять залучити свідків.

Близько 19:45 у понеділок, 31 серпня, вантажівка в’їхала на територію промислової зони в районі Астон-Лейн міста Ранкорн. Потім вантажівку приєднали до причепа з бочками Guinness, перш ніж вона покинула місце події о 19:55 та попрямувала в напрямку Мерсі-Гейтвей.

Потім, о 21:12, на те саме місце події прибула друга вантажівка, яку приєднали до іншого причепа з бочками Guinness. Вантажівка покинула місце події близько 21:30 у напрямку Рейнхілла та Воткінсон-Вей.

За оцінками, загальна вартість усіх викрадених речей становить приблизно 205 000 фунтів стерлінгів.

Причепи описані як білі тривісні причепи з бортовими шторами та брендуванням компанії GXO на шторах та задніх дверях. Ці причепи також мають унікальні ідентифікаційні номери на задніх дверях у верхньому лівому куті.

Вважається, що обома вантажівками керували чоловіки. Першого чоловіка описують як білого з короткою темною бородою та в шапці-бейбі, а другого, як вважають, в кепці.

Зараз офіцери звертаються до всіх, хто має будь-яку інформацію або відеозаписи з відеореєстратора та відеореєстратора, зроблені приблизно в час інциденту, з проханням звернутися.

Детектив-сержант Макклечі сказав: «Відомо, що «Гіннес корисний», але це лише тоді, коли його куплено та оплачено.

«Саме з огляду на це ми не гаючи часу розпочали розслідування, щоб встановити винних у крадіжці Гіннеса вартістю 115 000 фунтів стерлінгів та двох трейлерів, у яких зберігалися бочки – ми погодимося не на менше, ніж на повне повернення всіх викрадених речей.

«В рамках нашого розслідування для повного встановлення обставин події ми звертаємося до всіх, хто має будь-яку інформацію щодо крадіжки, з проханням звернутися до поліції.