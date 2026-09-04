Сири та вино, м’ясо і м’ясо-ковбасні вироби, хліб і хлібобулочні вироби, мед і солодощі, фрукти й спеції, косметика і прикраси, товари народного промислу і книги. Саме така різноманітна палітра продукції була представлена на ІІІ Регіональному форумі «Крафтове виробництво в Україні: наукові засади, інновації та перспективи», який 4 вересня відбувся у Миколаївському національному аграрному університеті.

За словами ректора МНАУ В’ячеслава Шебаніна, цей Форум-ярмарок став масштабнішим за попередній – якщо минулого року участь у Форумі-ярмарку взяли 100 крафтовиків, то цього року їх було понад 125 із Миколаївської, Кіровоградської, Одеської областей. Була також представлена продукція виробників Молдови і Польщі.

Господар свята – Миколаївський національний аграрний університет – також представив свою крафтову продукцію.

«Зверніть увагу на продукцію нашого університету – тут більше 60 найменувань продукції, яку ми виробляємо. І саме головне – половина вироблена нашими студентами на студентських фермерських господарствах», – сказав у своєму виступі на відкритті Форуму ректор МНАУ В’ячеслав Шебанін.

Атмосферу справжнього українського свята створювали і юні таланти – вихованці багаточисельних творчих колективів, що діють у Миколаївському НАУ. Їхні пісні, танці і невеликий мюзикл «Сорочинський ярмарок» додали яскравих барв цьому масштабному заходу.

Як повідомляло Інше ТВ, ось таким був минулорічний Форум-ярмарок крафтового виробництва.