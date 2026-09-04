НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної організації на чолі з посадовцем Офісу Генерального прокурора України, причетним до кришування мережі шахрайських кол-центрів та легалізації майна.

Як повідомляють медіа, вже затриманий начальник кібердепартаменту ОГП Сергій Кропива.

В Офісі Генпрокурора зробили заяву

Щодо можливої причетності одного з працівників Офісу Генерального прокурора до протиправної діяльності, пов’язаної з роботою шахрайських кол-центрів: усі обставини має встановити слідство. Офіс Генерального прокурора надасть антикорупційним органам повне сприяння та всю необхідну інформацію в межах закону.

Цей епізод має отримати об’єктивну правову оцінку у встановленому законом порядку.

Водночас системна робота з протидії шахрайським кол-центрам триває.

За останні 12 місяців проведено понад 1050 обшуків, припинено діяльність близько 340 шахрайських кол-центрів і понад 5 тисяч операторських місць. Українські прокурори брали участь у роботі 37 міжнародних спільних слідчих груп за координації Євроюсту та підтримки Європолу.

Наразі розслідується 147 кримінальних проваджень. Про підозру повідомлено понад 183 особам, щодо 93 осіб обвинувальні акти скеровано до суду. Встановлений розмір збитків потерпілим становить десятки мільйонів гривень.

Працівника Офісу Генерального прокурора, щодо якого перевіряється можлива причетність до протиправної діяльності, буде відсторонено від виконання службових обов’язків на час досудового розслідування.