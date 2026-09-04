У четвер, 3 вересня, близько 13:20, у польському Гданську сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю пасажирського потяга та вантажного автомобіля. Інцидент трапився на залізничному переїзді поблизу станції Гданськ-Ліпце, що одразу призвело до повної зупинки руху транспорту.

Про подробиці рятувальної операції повідомила Муніципальна комендатура Державної пожежної служби у Гданську, пише ТСН.

Рятувальна операція та стан потерпілих

На місце інциденту негайно вирушили сім пожежних розрахунків, зокрема спеціалізована група технічного порятунку. Як повідомляє портал Gdansk.pl, попри серйозні пошкодження транспортних засобів, рятувальники одразу виключили наявність людей із тяжкими травмами.

Фото: Державна пожежна служба у Гданську

Фото: Державна пожежна служба у Гданську

Сорокадворічний водій вантажівки самостійно вибрався з понівеченої кабіни, проте медики вирішили доправити його до лікарні для детального обстеження. Журналісти радіостанції RMF24 уточнюють, що машиніст потяга та кілька пасажирів спочатку скаржилися на незначні забої, але після швидкого огляду відмовилися від шпиталізації.

Причини аварії та наслідки для залізниці

За попередніми даними польської поліції, громадянин Боснії і Герцеговини виїхав на переїзд саме тоді, коли шлагбауми вже почали опускатися. Очевидці відчайдушно сигналізували водієві фури виламати бар’єр, проте він запанікував і залишився на коліях перед потягом із трьома сотнями пасажирів.

Фото: Державна пожежна служба у Гданську

Фото: Державна пожежна служба у Гданську

Ця аварія спровокувала повний параліч руху на стратегічній залізничній лінії, яка з’єднує Тчев із Гданськом. Ускладнення для пасажирів на магістралях у напрямку Варшави та Познані тривали аж до пізнього вечора через серйозне пошкодження однієї з колій.

Фото: Державна пожежна служба у Гданську

Заступник міністра інфраструктури Польщі Пьотр Малепшак надзвичайно емоційно відреагував на цей небезпечний інцидент, опублікувавши відео з камери відеоспостереження на залізничному переїзді.

«Черговий водій фури з правами, купленими за шапку груш, проігнорував сигналізацію про наближення потяга і запанікував перед шлагбаумом, тому в цьому випадку просто бракує слів на таку жахливу безглуздість», — заявив посадовець.