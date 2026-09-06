Вчора, 5 вересня, та в ніч проти 6 на території Миколаївщини зареєстровано 37 пожеж, в тому числі й ті, які виникли внаслідок ведення бойових дій. Так, вчора під атакою опинилась транспортна інфраструктура та цивільна інфраструктура. Внаслідок цього виникли пожежі, які загасили вогнеборці. У м. Миколаєві пошкоджень зазнали два багатоквартирні будинки, вісім вантажних автомобілів та два тролейбуси. На щастя, обійшлось без постраждалих.

У Галицинівській громаді Миколаївського району загинув водій. Пошкоджено вантажний автомобіль.

Шість епізодів зареєстровано в житловому секторі, зокрема й ті, які виникли через горіння сухостоїв:

– у с. Софіївка Первомайської громади Первомайського району горіла суха трава та господарча споруда на загальній площі 500 кв.м. Вогнеборці вберегли від полум’я поруч розташований житловий будинок;

– у Миколаївському районі: у с. Стара Богданівка Радісносадівської громади горіли чагарники, сухостій та вогонь перекинувся на господарчі споруди на дачних ділянках. Загальна площа пожеж склала 1,5 га. Вогнеборці вберегли будинки від вогню; у с. Петрово-Солониха Веснянської громади зайнялась господарча споруда — її загасили на площі 25 кв.м; у с. Горохівка Воскресенської громади горів сухостій та прибудова до житлового будинку — тут площа пожежі склала 110 кв.м, від вогню вдалось вберегти сам будинок;

– у Вознесенському районі у с. Новопристань Прибужанівської громади горіла господарча споруда на площі 8 кв.м, у с. Нововолодимирівка Єланецької громади загорілась покрівля житлового будинку — займання ліквідували на площі 20 кв.м.

Ще три пожежі вчора виникли на транспорті, знову зокрема й ті, що виникли через горіння сухостоїв:

– у с. Калинівка Воскресенської громади Миколаївського району горів легковий автомобіль Nissan Primera та сухостій — загальна площа пожежі склала 15 кв.м;

– у м. Миколаєві – DAEWOO LANOS на площі 3 кв.м;

– у с. Михайлівка Казанківської громади Баштанського району — автомобіль ЗАЗ Славута разом із сухостоєм та чагарниками на загальній площі 2 га.

Інші епізоди — пожежі в екосистемах. Тут загальна площа горіння склала понад 34 га. Підрозділами Головного управління забезпечено реагування на всі повідомлення. В окремих епізодах до гасіння пожеж залучались відділення місцевих пожежних охорон.