Рязанський НПЗ – один з найбільших нафтопереробних підприємств РФ. Потужність заводу становить близько 17 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє автомобільні бензини, дизельне пальне, авіагас та інші нафтопродукти, які використовуються, зокрема, для забезпечення потреб військово-промислового комплексу та збройних сил РФ.

Крім того, вночі ворожа ППО працювала у Батайську Ростовської області.У місті розташований нафтоналивний термінал «Юг Руси». Підприємство використовують для експорту нафтопродуктів, а також для постачання пально-мастильних матеріалів армії РФ.