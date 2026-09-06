Розпочалася 1656-та доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 245 бойових зіткнень.

Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ станом на 08:00 06.09.2026, передає Інше ТВ.

Вчора противник здійснив 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 288 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 8340 дронів-камікадзе та здійснили 2389 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, 32 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Обстрілів зі сторони ворога, зокрема, зазнали населені пункти Бачівськ, Безсалівка, Кореньок, Уланове, Іскрисківщина, Малушине, Нескучне, Рогізне, Атинське, Волфине, Нова Січ, Товстодубове, Мала Слобідка, Есмань, Старикове, Яструбщина Сумської області; Леонівка та Логи Чернігівської області. Вільна Слобода зазнала авіаудару.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження живої сили противника, три пункти управління БпЛА, один важливий об’єкт та два пункти управління окупантів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби зафіксовано п’ять штурмових дій противника. Агресор здійснив 40 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема – один із застосуванням РСЗВ. Завдав двох авіаційних ударів із застосуванням п’яти КАБ.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили дев’ять атак противника. Загарбники намагалися просунутися в бік населених пунктів Козача Лопань, Приліпка, Лиман, Ізбицьке, Захарівка, Купине, Мала Вовча, Водяне та Хатнє.

На Куп’янському напрямку ворог намагався покращити свої позиції дев’ять разів проводячи штурмові дії в бік Радьківки, Куп’янська-Вузлового, Ківшарівки, Борівської Андріївки та Новоосинового.

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти десять разів атакували у бік населених пунктів Новоселівка, Дружелюбівка та Лиман.

На Слов’янському напрямку противник здійснив дві штурмові дій у районі населеного пункту Рай-Олександрівка та в бік Озерного.

На Краматорському напрямку російські загарбники проводили дві наступальні дії в бік Юрківки та Федорівки.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 17 атак. Загарбники вели штурмові дії у районах населених пунктів Костянтинівка та у бік Кіндратівки, Павлівки, Торецького, Софіївки Новопавлівки та Новоселівки.

Сорок три атаки здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Дорожнє, Никанорівка, Білицьке, Новий Донбас, Добропілля, Водяне, Шевченко, Чернігівка, Матяшеве, Сергіївка, Васильківка, Удачне, Надія та Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку ворог двічі проводив штурмові дії в бік Тернового та Зеленого Гаю.

На Гуляйпільському напрямку окупанти п’ять разів атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися у бік населених пунктів Верхня Терса, Чарівне та Гірке.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили спробу противника просунутися вперед у районі Павлівки.

На Придніпровському напрямку ворог не намагався покращити свої позиції.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Як повідомляло Інше ТВ, ЗСУ знешкодили ще 1390 окупантів. Загальні втрати ворога