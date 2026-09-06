Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.09.26 склали:
особового складу – близько 1 496 440 (+1 390) осіб
танків – 12 331 (+3) од.
бойових броньованих машин – 25 278 (+5) од.
артилерійських систем – 49 260 (+33) од.
РСЗВ – 2 096 (+3) од.
засоби ППО – 1 605 (+1) од.
літаків – 441 (+0) од.
гелікоптерів – 355 (+0) од.
наземні робототехнічні комплекси – 2 507 (+5) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 501 244 (+1 435) од.
крилаті ракети – 5 070 (+0) од.
кораблі / катери – 35 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 144 435 (+392) од.
спеціальна техніка – 4 644 (+0) од.
Дані уточнюються.