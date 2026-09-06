Спеціальний борт ВПС США SAM934, яким американські переговорники Стів Віткофф і Джаред Кушнер прибули до Москви, після завершення переговорів у Кремлі вилетів із РФ.

За даними сервісу Flightradar24, у ніч проти 6 вересня літак Boeing C-32A після вильоту з московського аеропорту Внуково пролетів у західному напрямку та перебував у повітряному просторі Польщі.

Пізніше стало відомо, що Віткофф і Кушнер дорогою до Києва прибули до польського Жешува.

Нагадаємо, ЗМІ: Посланці Трампа говорили з путіним три години