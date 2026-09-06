Європа поки не здатна витримати тривалу війну на виснаження з Росією через недостатню готовність суспільства та проблеми з оборонними спроможностями. Про це заявили військові посадовці під час конференції, присвяченій майбутньому європейської військової координації, пише Кореспондент.

Песимізм відображає занепокоєння тим, що Росія може вигравати так звану гібридну війну з Європою, послаблюючи можливості, доступні військовим планувальникам НАТО на випадок прямого військового конфлікту.

Учасники обговорення зазначили, що європейське суспільство може не бути готовим до тривалої війни, тому НАТО змушене враховувати сценарій коротшого конфлікту.

Один із колишніх британських урядовців заявив, що західні країни недостатньо пояснювали громадянам масштаби гібридної загрози з боку Росії. За словами іншого британського дипломата, це ускладнює переконання виборців у необхідності збільшення витрат на оборону.

Обговорення відбулося на тлі прямих звинувачень Росії з боку Німеччини у спробі здійснити диверсію в аеропорту Лейпцига.

Окрему увагу учасники конференції приділили зростанню підтримки популістських сил у країнах Європи. Політичні вподобання населення можуть зрештою вплинути на плани зі створення тіснішої оборонної координації.

У низці країн, зокрема в Німеччині, популістські партії виступають за припинення російсько-української війни та мають більш прихильні до Росії позиції.

На тлі можливого скорочення участі США в обороні Європи обговорюється посилення співпраці п’яти європейських військових держав, зокрема Великої Британії.

Група E5 уже проводить регулярні зустрічі міністрів оборони, однак країни лише починають узгоджувати спільні закупівлі таких спроможностей, як інтегрована протиповітряна та протиракетна оборона, далекобійні ракети й системи космічного раннього попередження.

Голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер заявив, що Європа перебуває у стані застою в момент, коли зовнішні загрози набувають “дуже серйозного виміру”.

Тим часом, європейські політики наголошують на зростанні загроз від російської гібридної війни. Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що країна щодня постає перед кібератаками та не виключає спроб втручання Росії у майбутні вибори.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто підтвердив, що Росія використовує різні інструменти впливу, зокрема соціальні мережі, штучний інтелект, кібероперації та атаки на критичну інфраструктуру.

За словами Крозетто, Європа також має враховувати внутрішні соціальні проблеми, які Росія може використовувати для посилення впливу.

Окремо учасники конференції відзначили роль України у розвитку сучасної військової галузі. За даними, наведеними під час обговорення, в Україні щомісяця виробляють близько 200 000 дронів, тоді як до 2026 року планують збільшити виробництво до понад 7 млн одиниць.