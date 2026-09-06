Ворожі атаки по Миколаївській області за минулу добу, станом на 07:00 ранку 6 вересня:

Учора та сьогодні ворог атакував область ударними БпЛА типу «Shahed». Під атакою була транспортна та цивільна інфраструктура.

Внаслідок атаки в Галицинівській громаді загинув водій. Пошкоджено вантажний автомобіль, виникла пожежа.

Також у м. Миколаєві пошкоджено два багатоквартирні будинки, вісім вантажних автомобілів та два тролейбуси. Постраждалих немає.

Миколаївський район

Учора вдень ворог завдав артилерійські удари по Куцурубській громаді. Постраждалих немає.