Російські окупанти в ніч на 6 вересня знову атакували прикордонний пункт в Одеській області.

Про це повідомляє у Telegram Ізмаїльська районна державна адміністрація.

“Противник здійснив повітряний напад на прикордонну інфраструктуру Ізмаїльського району. У зв’язку з атакою пункт пропуску “Орлівка” тимчасово призупинив роботу”, – йдеться у повідомляє.

В оперштабі Ізмаїльської РДА додали, що про відновлення роботи пункту пропуску буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, в ніч на 1 вересня росіяни також атакували КПП “Орлівка”. Зокрема, ворог завдав удару по будівлі та території пункту пропуску, внаслідок чого виникли пожежі. У результаті атак об’єкт тимчасово припинив роботу.