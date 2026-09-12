Військово-Морські Сили у взаємодії з Головним управлінням розвідки провели у Чорному морі успішну операцію та знищили російський морський безекіпажний катер.

Відео продемонстровано на фейсбук-сторінці ВМС ЗСУ, передає Інше ТВ.

Ціль виявили підрозділи ГУР. Морський безекіпажний катер ВМС Sargan 3000, обладнаний автоматичною туреллю RWS “Protector” 12,7 mm, успішно її знищив.

«Це перший в історії морський бій між безекіпажними катерами», – зазначають у ВМС.