Місце зустрічей, творчості, діалогу та співпраці – саме таким є призначення «ВільноСцени», нового культурного простору, який сьогодні, 12 вересня, відкрився у Миколаївському академічному художньому драматичному театрі.

Участь у відкритті взяли директор-художній керівник Миколаївського академічного художнього драматичного театру Артем Свистун, координатор ГО «Південна стратегія розвитку» Андрій Книга, екс-керівник Офісу Посольства Данії в Миколаєві Яккоб Торрільд Хансен, представники влади і громадськості.

«Цей простір неодноразово трансформувався – спочатку тут був буфет, потім театральний салон, а зараз, завдячуючи нашим донорам, цей простір буде відкритий для вільного відвідування нашим містянам. Тут через мистецтво, театр і спільні культурні практики ми будемо осмислювати українську спадщину, говорити про нашу ідентичність, створювати нові культурні продукти та об’єднувати громаду», – зокрема, зазначив Артем Свистун.

На «ВільноСцені» проходитимуть творчі лабораторії, майстер-класи, мистецькі події, зустрічі з митцями, дискусії, виставки та інші заходи для молоді, родин, внутрішньо переміщених осіб, ветеранів, працівників культури та всіх, хто хоче бути частиною сучасного культурного життя Миколаєва.

Театрально-експериментальний простір «ВільноСцена» створено в межах проєкту «ВільноСцена: українська спадщина у новому ТЕМПі», який реалізували ГО «Федерація аматорських миколаївських театрів» (ФАМТ) спільно з Миколаївським академічним художнім драматичним театром.

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