Дніпропетровська обласна прокуратура спільно з СБУ проводять одночасні слідчі дії у різних регіонах країни.

Як повідомляють в Офісі Генпрокурора України, йдеться про незаконне виготовлення та збут завідомо фальсифікованого препарату для схуднення «Biopatid» у складі організованої групи.

Попередня кваліфікація – ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 321-1 КК України.

«Понад 250 санкціонованих обшуків уже тривають. Деталі згодом», – обіцяють в ОГПУ.

Як повідомляло Інше ТВ, Пігулки замість уколів: препарати для схуднення вийдуть у новому форматі вже 2026 року