На складі зброї в центральній частині Болгарії вночі стався вибух, після якого спалахнула пожежа. Вогонь поширився на сусідні склади. За попередніми даними, обійшлося без жертв. Рятувальники намагаються локалізувати пожежу, зокрема з повітря.

Про це повідомляє Українська служба «Польського Радіо», передає Інше ТВ.

Склади належать оборонній компанії EMCO болгарського бізнесмена Еміліана Гебрева. Це вже другий вибух на об’єкті компанії за останні тижні — у серпні вибух стався на іншому складі EMCO.

«Вибух стався незадовго до півночі. Ми негайно повідомили пожежну службу та Міністерство внутрішніх справ. Пожежники прибули сюди й гасять вогонь також з повітря. Вогонь поширюється між складами», — повідомила губернаторка Габровської області Крістіна Сидорова.

Попередні вибухи на об’єктах EMCO болгарська прокуратура пов’язує з Росією. У 2024 році Болгарія видала ордери на арешт шести росіян, яких підозрюють у причетності до вибухів на складах компанії у 2011–2020 роках. Прокуратура також пов’язала ці випадки зі спробою отруєння Гебрева у 2015 році та вибухами на складах боєприпасів у Чехії. Москва звісно звинувачення відкидає.

Компанія EMCO вже постачала боєприпаси Україні. Зокрема, у 2014–2015 роках вона передала українській стороні боєприпаси радянських калібрів. Саме через зв’язки компанії з українським оборонним сектором її об’єкти раніше розглядалися як можливі цілі російських диверсій.

Як повідомляло Інше ТВ, місяць тому в Болгарії пролунав вибух на збройовому заводі, на складі боєприпасів почалася детонація (ВІДЕО)