Росія атакувала завод польської Cersanit SA у Звягельському районі Житомирської області.

Про це повідомляє Forbes Ukraine з посиланням на очевидців. Офіційних коментарів від компанії поки що немає.

У ніч на 12 вересня російський удар прийшовся по цивільному підприємству. Йдеться про завод Cersanit, що виробляє керамічну плитку і сантехніку.

Раніше ДСНС повідомила, що внаслідок ворожого удару в Звягельському районі сталася пожежа на території одного з підприємств. Інформація про постраждалих та загиблих не надходила. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу, що виникла внаслідок атаки. На даний момент немає підтвердження щодо наслідків для людей. Ситуація залишається під контролем місцевих служб.

ТОВ «Церсаніт Інвест» – дочірнє підприємство польської Cersanit S.A. і є найбільшим в Україні виробником керамічної плитки та сантехніки: завод побудований з нуля, випускає плитку під брендами Cersanit та Opoczno, а також керамічну і акрилову сантехніку.

Виторг ТОВ «Церсаніт Інвест» за 2025 рік перевищив 3,7 млрд грн. Завод у Звягельському районі працює з 2007 року.

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