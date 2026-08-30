Росія 29 серпня вдарила по виробничому комплексу PepsiCo у Миколаївській області, де виробляють газовані напої Pepsi та Lipton Ice Tea. Постраждалих серед співробітників немає, йдеться у повідомленні пресслужби компанії, пише forbes.

У пресслужбі компанії не уточнили характер і масштаби пошкоджень, а також можливі терміни відновлення роботи виробничого комплексу.

Контекст

PepsiCo працює в Україні через мережу підприємств у Миколаївській област, де випускають соки, снеки, газовані напої та холодний чай. Компанія є одним із лідерів українського продовольчого ринку – представлена брендами «Сандора», «Садочок», Pepsi, 7UP, Mirinda та Lipton Ice Tea.

Це не перший випадок, коли виробництво компанії потерпає від війни. Через близькість до лінії фронту PepsiCo в 2022 році релокувала завод на Миколаївщині у Вишневе поблизу Києва. Однак його не вдалося убезпечити і там. У вересні 2023-го через пожежу, викликану ракетним ударом, був зруйнований склад молочної продукції та виробничі приміщення. Свій основний продукт – напій Pepsi – компанії довелося імпортувати з-за кордону.

Виторг ТОВ «Сандора» – основної операційної компанії PepsiCo в Україні – у 2025 році становив близько 13,3 млрд грн, що на 8,7% більше, ніж роком раніше. Чистий прибуток компанії склав 845 млн грн, а рентабельність за чистим прибутком – близько 6,4%. Активи компанії на кінець 2025 року становили 8,53 млрд грн, штат – 2399 працівників. Для порівняння: у 2024 році виторг «Сандори» досяг 12,2 млрд грн, у 2023-му – 9,7 млрд грн, у 2022-му, після початку повномасштабного вторгнення, – 6,4 млрд грн, що на 47% менше, ніж у 2021 році.